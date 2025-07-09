В Курске создали стихийный мемориал в память о жертвах атаки ВСУ на пляж

Напомним, украинские боевики атаковали пляж «Городской» в Курске 8 июля. Сначала сообщалось о трех погибших и семи пострадавших, среди которых был пятилетний мальчик, закрывший собой маму при ударе ВСУ. Позднее стало известно, что ребенок скончался во время транспортировки в столичный медицинский центр.