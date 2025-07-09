Популярные глазные капли от сезонной аллергии отозвали из-за риска слепоты

Издание уточняет, что одна из партий средства от сезонной аллергии могла быть загрязнена на этапе производства. Британские регуляторы экстренно изъяли из обращения более 11 000 упаковок капель из-за возможных производственных дефектов, способных привести к нестерильности препарата и, как следствие, к потере зрения у пациентов.