Популярные глазные капли от сезонной аллергии отозвали из-за риска слепоты

Издание уточняет, что одна из партий средства от сезонной аллергии могла быть загрязнена на этапе производства. Британские регуляторы экстренно изъяли из обращения более 11 000 упаковок капель из-за возможных производственных дефектов, способных привести к нестерильности препарата и, как следствие, к потере зрения у пациентов.
Бактериальный конъюнктивит, или «розовый глаз», крайне заразен и обычно поражает оба глаза, вызывая покраснение, зуд, слезотечение и ощущение песка. В тяжёлых случаях инфекция может привести к перфорации роговицы и слепоте, если вовремя не начать антибактериальную терапию.
При этом в Агентстве по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения Великобритании заявили, что на данный момент не поступало сообщений о побочных эффектах у пациентов, использовавших эти капли.
А ранее россиянам объяснили, какие болезни глаз подкрадываются незаметно. Специалисты отмечают, что многие пациенты даже не догадываются о развивающихся у них заболеваниях, которые грозят полной потерей зрения. Только систематические осмотры у офтальмолога позволяют своевременно выявить проблему и начать лечение.