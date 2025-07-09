DM: в Греции у девушки случился инсульт после предложения выйти замуж

В Греции у 24-летней туристки из Чехии случился инсульт почти сразу после того, как возлюбленный сделал ей предложение в церкви, пишет Daily Mail.
«Девушка из Чехии внезапно потеряла сознание в субботу, через несколько секунд после того, как ее возлюбленный опустился на одно колено, чтобы сделать ей предложение», — сказано в публикации.
Возлюбленный девушки позвал на помощь. Ее экстренно доставили в больницу. Как показало предварительное обследование, у пациентки произошел инсульт. Сейчас состояние туристки оценивается как стабильное, но критическое.
Ранее сообщалось, что в Индии у невесты случился сердечный приступ за несколько часов до свадьбы.