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DM: в Греции у девушки случился инсульт после предложения выйти замуж

Врачи оценивают состояние девушки как стабильное, но критическое.

Источник: Аргументы и факты

В Греции у 24-летней туристки из Чехии случился инсульт почти сразу после того, как возлюбленный сделал ей предложение в церкви, пишет Daily Mail.

«Девушка из Чехии внезапно потеряла сознание в субботу, через несколько секунд после того, как ее возлюбленный опустился на одно колено, чтобы сделать ей предложение», — сказано в публикации.

Возлюбленный девушки позвал на помощь. Ее экстренно доставили в больницу. Как показало предварительное обследование, у пациентки произошел инсульт. Сейчас состояние туристки оценивается как стабильное, но критическое.

Ранее сообщалось, что в Индии у невесты случился сердечный приступ за несколько часов до свадьбы.