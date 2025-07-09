В Минске столкнулись автомобиль и мотоцикл

По предварительной информации, сегодня вечером 20-летний водитель автомобиля Lada, двигаясь по улице Леси Украинки, вблизи дома № 4/1 при повороте налево не предоставил преимущество мотоциклу Honda, двигавшемуся во встречном направлении, и совершил с ним столкновение.