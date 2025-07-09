Франция задержала российского баскетболиста Касаткина по запросу США

«Профессиональный российский баскетболист Даниил Касаткин 21 июня был задержан во Франции по запросу США, которые подозревают его в том, что он состоял в хакерской сети, действовавшей с помощью программ-вымогателей… Правосудие США обвиняет Даниила Касаткина в том, что он вел переговоры о выкупах в рамках этой сети, он это отрицает», — приводит слова источника агентство Франс Пресс.