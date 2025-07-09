Опубликованы кадры уничтожения переданных Украине тел солдат ВСУ

Ранее, 21 июня, Россия передала Украине 6 060 тел погибших военнослужащих ВСУ в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле, тогда как Киев вернул Москве только 78 тел. После этого в украинских и западных СМИ появились публикации о несоответствии пропорций в обмене и возможной подмене тел, что российская сторона опровергла, обвиняя Киев в распространении недостоверной информации.