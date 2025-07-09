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Опубликованы кадры уничтожения переданных Украине тел солдат ВСУ

Украина сжигает тела погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в крематории, чтобы избежать выплат компенсаций семьям погибших. Об этом сообщили представители силовых ведомств РФ.

Видео предположительно из крематория в Тернопольской области.

Украина сжигает тела погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в крематории, чтобы избежать выплат компенсаций семьям погибших. Об этом сообщили представители силовых ведомств РФ.

«Киев идет на это, чтобы не выплачивать компенсацию», — пояснили собеседники ТАСС. Видео предварительно из крематория в Тернопольской области.

Ранее, 21 июня, Россия передала Украине 6 060 тел погибших военнослужащих ВСУ в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле, тогда как Киев вернул Москве только 78 тел. После этого в украинских и западных СМИ появились публикации о несоответствии пропорций в обмене и возможной подмене тел, что российская сторона опровергла, обвиняя Киев в распространении недостоверной информации.