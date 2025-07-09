Трамп попал в неловкую ситуацию на встрече с африканскими лидерами

«Такой хороший английский, где вы научились так красиво разговаривать, в Либерии? За этим столом есть люди, которые и близко так хорошо не разговаривают», — приводит слова американского лидера портал. На вопрос о своем образовании Боакай предпочел не отвечать и ограничился кивком.