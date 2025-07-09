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В Белгородском районе при падении беспилотника пострадала женщина

В поселке Новосадовый Белгородской области женщина получила травмы в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника.

В поселке Новосадовый Белгородской области женщина получила травмы в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму и сейчас доставляется бригадой скорой помощи в городскую больницу № 2 Белгорода для обследования.

Кроме того, после падения обломков загорелась крыша дома, пожарные уже работают на месте и ликвидируют возгорание, отметил глава региона.

Ранее в Белгородской области человек погиб при взрыве во время уборки сена.