В Белгородском районе при падении беспилотника пострадала женщина

В поселке Новосадовый Белгородской области женщина получила травмы в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его словам, пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму и сейчас доставляется бригадой скорой помощи в городскую больницу № 2 Белгорода для обследования.
Кроме того, после падения обломков загорелась крыша дома, пожарные уже работают на месте и ликвидируют возгорание, отметил глава региона.
Ранее в Белгородской области человек погиб при взрыве во время уборки сена.