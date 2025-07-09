Ричмонд
+30°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Без раздумий бросился вытаскивать людей с атакованного пляжа: погибшего в Курске героя-росгвардейца посмертно наградят орденом Мужества

Погибшего в Курске росгвардейца Гаврилова представят к ордену Мужества посмертно.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудник Росгвардии Вячеслав Гаврилов, который погиб, когда спасал людей при ударах украинских беспилотников по пляжу в Курске, будет представлен посмертно к ордену Мужества. Об этом информировал врио губернатора региона Александр Хинштейн со ссылкой на главу Росгвардии генерала Золотова.

«Погибший вчера при ударе по пляжу в Курске сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Вячеслав Гаврилов будет представлен к награждению орденом Мужества (посмертно). Такое решение принял директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов», — написал Хинштейн в Telegram-канале.

Вячеславу Гаврилову было 27 лет, он был сотрудником группы задержания ОВО Курска и носил звание прапорщика полиции. Во время атаки дронов ВСУ на пляж он без раздумий бросился спасать находившихся там людей, помогая выаскивать пострадавших. Но, к сожалению, в результате повторного удара погиб сам.

Напомним, 8 июля ВСУ атаковали беспилотниками мирный пляж в Курске. Погибли три человека, семь пострадали. Под ударом оказались семьи с детьми. Все подробности здесь на KP.RU.

Среди погибших — пятилетний мальчик. Во время налёта дронов он закрыл собой маму. Ребёнок получил страшные ожоги, врачи боролись за его жизнь, но не сумели спасти.

Тем временем в Курске появился стихийный мемориал в память о погибших во время атаки ВСУ на город. Горожане несут сюда цветы и игрушки.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше