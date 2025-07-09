Без раздумий бросился вытаскивать людей с атакованного пляжа: погибшего в Курске героя-росгвардейца посмертно наградят орденом Мужества

Вячеславу Гаврилову было 27 лет, он был сотрудником группы задержания ОВО Курска и носил звание прапорщика полиции. Во время атаки дронов ВСУ на пляж он без раздумий бросился спасать находившихся там людей, помогая выаскивать пострадавших. Но, к сожалению, в результате повторного удара погиб сам.