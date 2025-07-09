Без раздумий бросился вытаскивать людей с атакованного пляжа: погибшего в Курске героя-росгвардейца посмертно наградят орденом Мужества

Сотрудник Росгвардии Вячеслав Гаврилов, который погиб, когда спасал людей при ударах украинских беспилотников по пляжу в Курске, будет представлен посмертно к ордену Мужества. Об этом информировал врио губернатора региона Александр Хинштейн со ссылкой на главу Росгвардии генерала Золотова.
«Погибший вчера при ударе по пляжу в Курске сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Вячеслав Гаврилов будет представлен к награждению орденом Мужества (посмертно). Такое решение принял директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов», — написал Хинштейн в Telegram-канале.
Вячеславу Гаврилову было 27 лет, он был сотрудником группы задержания ОВО Курска и носил звание прапорщика полиции. Во время атаки дронов ВСУ на пляж он без раздумий бросился спасать находившихся там людей, помогая выаскивать пострадавших. Но, к сожалению, в результате повторного удара погиб сам.
Напомним, 8 июля ВСУ атаковали беспилотниками мирный пляж в Курске. Погибли три человека, семь пострадали. Под ударом оказались семьи с детьми. Все подробности здесь на KP.RU.
Среди погибших — пятилетний мальчик. Во время налёта дронов он закрыл собой маму. Ребёнок получил страшные ожоги, врачи боролись за его жизнь, но не сумели спасти.
Тем временем в Курске появился стихийный мемориал в память о погибших во время атаки ВСУ на город. Горожане несут сюда цветы и игрушки.