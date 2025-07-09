Подстанция загорелась в Великом Новгороде после удара молнии

В Великом Новгороде из-за грозы загорелась трансформаторная подстанция, в результате чего часть города осталась без электричества. Об этом сообщил мэр Александр Розбаум.
По его словам, возгорание произошло на подстанции в районе улицы Якова Павлова, из-за чего было отключено электроснабжение в районах Державинский, на улицах Хутынская, Большая Московская и Московская. На месте работают пожарные и аварийные службы, ведутся восстановительные работы.
Розбаум отметил, что принимаются все необходимые меры для скорейшего возобновления подачи электроэнергии.
Свидетели в соцсетях сообщают, что молния несколько раз ударила в подстанцию. В городе уже второй час продолжается сильный дождь с грозой.
Прокуратура региона организовала проверку по факту инцидента и оценит соблюдение законодательства при эксплуатации объектов электросетевого хозяйства. Также отмечается, что массовые отключения электроэнергии затронули не только Великий Новгород, но и Новгородский район.
По информации МЧС, тушение пожара на подстанции продолжается. На данный момент сведений о пострадавших или погибших нет.
Ранее в Казани из-за удара молнии загорелась квартира в многоэтажке.