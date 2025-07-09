Подстанция загорелась в Великом Новгороде после удара молнии

По его словам, возгорание произошло на подстанции в районе улицы Якова Павлова, из-за чего было отключено электроснабжение в районах Державинский, на улицах Хутынская, Большая Московская и Московская. На месте работают пожарные и аварийные службы, ведутся восстановительные работы.