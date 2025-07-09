Ричмонд
+30°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп объявил об огромных пошлинах на бразильские товары

США с 1 августа 2025 года вводят 50-процентную импортную пошлину на все товары из Бразилии. Об этом рассказал американский президента Дональда Трамп.

Трамп ввел драконовские пошлины в отношении Бразилии.

США с 1 августа 2025 года вводят 50-процентную импортную пошлину на все товары из Бразилии. Об этом рассказал американский президента Дональда Трамп.

«Начиная с первого августа 2025 года, мы будем взимать с Бразилии пошлину в размере 50% на все бразильские товары, отправляемые в Соединенные Штаты, помимо всех секторальных пошлин», — написал Трамп. Сообщение размещено в Truth Social.

Ранее президент США Дональд Трамп уже уведомил двенадцать стран, включая Японию, Южную Корею, Казахстан и Малайзию, о введении новых импортных пошлин с 1 августа 2025 года, которые варьируются от 25% до 40%. Власти США предупреждали о возможности возвращения подобных мер, если в торговых переговорах с партнерами не будет достигнут прогресс.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше