Погибший при атаке на курский пляж росгвардеец будет награждён орденом Мужества

Инцидент произошёл вечером 8 июля, когда украинский беспилотник самолётного типа дважды атаковал заполненный отдыхающими пляж. Прапорщик Гаврилов, прибывший на место после первого удара, организовал эвакуацию гражданских, но попал под повторный удар, который оказался для него смертельным. В результате атаки погибли четыре человека, включая пятилетнего ребёнка, ещё шестеро получили ранения различной степени тяжести.