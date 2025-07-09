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Погибший при атаке на курский пляж росгвардеец будет награждён орденом Мужества

Сотрудник Росгвардии прапорщик Вячеслав Гаврилов посмертно представлен к ордену Мужества за героизм, проявленный во время атаки украинского беспилотника на городской пляж в Курске. Как сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн, решение о награждении принял лично директор ведомства генерал армии Виктор Золотов.

Гаврилов погиб на месте. Ему было всего 27 лет. Александр Хинштейн подчеркнул, что мужчина до последнего момента исполнял свой долг, спасая жизни мирных граждан.

Инцидент произошёл вечером 8 июля, когда украинский беспилотник самолётного типа дважды атаковал заполненный отдыхающими пляж. Прапорщик Гаврилов, прибывший на место после первого удара, организовал эвакуацию гражданских, но попал под повторный удар, который оказался для него смертельным. В результате атаки погибли четыре человека, включая пятилетнего ребёнка, ещё шестеро получили ранения различной степени тяжести.

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