Парень пытался впечатлить девушку за 13 минут, угнав две машины

Житель Каменска-Уральского по имени Виктор С. совершил два угона автомобиля за 13 минут, чтобы произвести впечатление на девушку, сообщает пресс-служба судов Свердловской области.
В декабре 2024 года после ссоры с подругой, мужчина решил напоследок удивить ее. Сначала он разбил стекло ВАЗа и попытался завести машину, но безуспешно. Затем он вскрыл другой автомобиль, который завелся, но быстро заглох.
Неизвестно, удалось ли Виктору помириться с девушкой, но его попытка обернулась уголовным делом. Суд признал его виновным в двух угонах и приговорил к двум годам и пяти месяцам принудительных работ с удержанием 20 процентов заработка в пользу государства. Ущерб владельцам машин в размере 13 тысяч рублей он возместил до суда, говорится в сообщении.
Правоохранительные органы продолжают борьбу с автоугоном. Так, в апреле столичные полицейские задержали двух подозреваемых в серии краж и угонов автомобилей. Ущерб от действий злоумышленников составил порядка 12 миллионов рублей. По данным полиции, один из задержанных подавлял GPS-сигнал и открывал замки дверей авто, после чего второй садился внутрь и уезжал.