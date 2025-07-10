Парень пытался впечатлить девушку за 13 минут, угнав две машины

Неизвестно, удалось ли Виктору помириться с девушкой, но его попытка обернулась уголовным делом. Суд признал его виновным в двух угонах и приговорил к двум годам и пяти месяцам принудительных работ с удержанием 20 процентов заработка в пользу государства. Ущерб владельцам машин в размере 13 тысяч рублей он возместил до суда, говорится в сообщении.