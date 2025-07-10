Франция задержала российского баскетболиста Даниила Касаткина по запросу США

Адвокат Касаткина Фредерик Бело заявил агентству и другим СМИ, что его подзащитный купил подержанный компьютер, который мог быть «взломан» либо продан баскетболисту злоумышленниками, чтобы действовать «под прикрытием». Адвокат безуспешно ходатайствовал об освобождении Касаткина под залог, отметив, что условия содержания под стражей влияют на физическую форму спортсмена и могут сказаться на его дальнейшей карьере. Сам Касаткин, ранее выступавший за московский клуб МБА-МАИ, отрицает все обвинения. На слушании он сообщил, что похудел с 95 до 89 килограммов.