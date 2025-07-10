Франция задержала российского баскетболиста Даниила Касаткина по запросу США

По данным AFP, США выдали ордер на арест Касаткина по подозрению, в частности, в «сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества». Американское правосудие обвиняет россиянина в том, что он вёл переговоры о выкупах в рамках хакерской сети, действовавшей с помощью программ-вымогателей.
Баскетболиста задержали 21 июня в парижском аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, куда он прибыл вместе со своей невестой. С 23 июня он находится под стражей, ему грозит экстрадиция в США.
Хакерская сеть, о которой идёт речь, в период с 2020 по 2022 годы предположительно совершила атаки примерно на 900 организаций, включая два федеральных учреждения США. О размере нанесённого ущерба в сообщении не уточняется.
Адвокат Касаткина Фредерик Бело заявил агентству и другим СМИ, что его подзащитный купил подержанный компьютер, который мог быть «взломан» либо продан баскетболисту злоумышленниками, чтобы действовать «под прикрытием». Адвокат безуспешно ходатайствовал об освобождении Касаткина под залог, отметив, что условия содержания под стражей влияют на физическую форму спортсмена и могут сказаться на его дальнейшей карьере. Сам Касаткин, ранее выступавший за московский клуб МБА-МАИ, отрицает все обвинения. На слушании он сообщил, что похудел с 95 до 89 килограммов.
Ранее Life.ru писал, что в Дубае арестовали экс-форварда «Спартака» Квинси Промеса. Из ОАЭ его экстрадировали в Нидерланды. Местный суд принял решение оставить спортсмена под арестом и отложить дело до 2026 года.