Житель Сочи отправился на восемь лет в колонию за подготовку теракта

В период с января по февраль 2024 года обвиняемый по указанию иностранного координатора изготовил несколько зажигательных устройств. Для проверки их действия он поджёг два автомобиля в Сочи. 18 февраля 2024 года правоохранители задержали его возле здания военной комендатуры, где у него при себе были два аналогичных устройства.