Житель Сочи отправился на восемь лет в колонию за подготовку теракта

Южный окружной военный суд вынес решение по делу жителя Сочи, признанного виновным в умышленном повреждении имущества и подготовке террористического акта. Об этом в Telegram сообщила прокуратура Краснодарского края.
Мужчина приговорён к восьми годам лишения свободы: первые два года он проведёт в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима.
В период с января по февраль 2024 года обвиняемый по указанию иностранного координатора изготовил несколько зажигательных устройств. Для проверки их действия он поджёг два автомобиля в Сочи. 18 февраля 2024 года правоохранители задержали его возле здания военной комендатуры, где у него при себе были два аналогичных устройства.
Сочинец осуждён по статьям «Умышленное повреждение чужого имущества» (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и «Приготовление к террористическому акту» (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ).
Следствие выяснило, что связь с иностранным координатором велась через мессенджер. В материалах дела содержатся инструкции по атаке на объекты инфраструктуры.
Ранее в Петербурге задержали мужчину за призыв к терроризму.