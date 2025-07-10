На Камчатке возбудили дело по факту гибели рабочего на руднике «Бараньевский»

Следователи Камчатки начали уголовное дело после гибели работника на руднике «Бараньевский» 5 июня, сообщается в телеграм-канале регионального управления Следственного комитета России.
По предварительной версии, в тот день при выполнении работ на подземном руднике в Быстринском районе из-за нарушений правил безопасности на опасном производственном объекте произошёл обвал горной породы. В результате инцидента 40-летний проходчик золотодобывающего предприятия скончался на месте.
«Следственные органы СКР по Камчатскому краю возбудили уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ — по факту гибели рабочего при обвале горных пород на подземном руднике. В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия для выяснения всех обстоятельств происшествия», — отмечается в сообщении ведомства.
Ранее на руднике в Хабаровском крае погиб студент-практикант.