На Камчатке возбудили дело по факту гибели рабочего на руднике «Бараньевский»

«Следственные органы СКР по Камчатскому краю возбудили уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ — по факту гибели рабочего при обвале горных пород на подземном руднике. В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия для выяснения всех обстоятельств происшествия», — отмечается в сообщении ведомства.