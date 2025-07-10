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Le Monde: основателю Telegram Дурову разрешили покидать Францию

Парижская прокуратура с 10 июля разрешит основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову покидать Францию на срок до двух недель для поездок в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Павлу Дурову разрешат покидать Францию.

Парижская прокуратура с 10 июля разрешит основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову покидать Францию на срок до двух недель для поездок в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

В публикации уточняется, что соответствующее решение приняла следственная палата апелляционного суда Парижа. «Согласно решению, Павел Дуров сможет покидать территорию Франции на максимальный срок в 14 дней, начиная с 10 июля. Предварительное уведомление следственного судьи об отъезде остается обязательным», — приводит издание позицию представителей судебных органов.

По данным Le Monde, предприниматель 3 июня подал прошение о снятии ограничений, связанных с судебным контролем. В результате рассмотрения ходатайства суд решил частично смягчить меры надзора, разрешив временные выезды за пределы Франции исключительно для поездок в ОАЭ.

Ранее французские власти ограничивали передвижения основателя Telegram по территории страны, однако новые условия предусматривают возможность его краткосрочного отсутствия при условии соблюдения всех формальных процедур уведомления. Иные подробности, связанные с уголовным делом или расследованием в отношении бизнесмена, французская сторона не раскрывает. Официальные представители Дурова ситуацию пока не комментировали.

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