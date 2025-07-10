В Хорватии раскрыли, где Европа будут вербовать солдат для противостоянии с Россией

«С геостратегической точки зрения, если потребуется собрать мотивированных солдат, это будут делать на пространстве от Польши до Хорватии. Правда, Словакия и Венгрия уже самоустранились. Но именно Польша и Хорватия станут основным местом вербовки», — говорится в материале.