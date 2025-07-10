В Великом Новгороде из-за грозы загорелась подстанция, часть города без света

В Великом Новгороде из-за сильной грозы произошло возгорание на подстанции в районе улицы Якова Павлова, о чем в среду, 9 июля, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Александр Розбаум.
В результате инцидента частично прекратилась подача электроэнергии в Державинский район, обесточены Хутынская, Большая Московская и Московская улицы.
На месте происшествия работают аварийные службы. Мэр заверил, что принимаются все меры для восстановления электроснабжения.
— Принимаются все возможные меры по восстановлению электроснабжения, — говорится в сообщении.
5 июня стало известно, что более 120 тысяч жителей в семи муниципальных округах Херсонской области остались без света и воды в результате обстрела подстанции.