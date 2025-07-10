Гладков: при атаке беспилотника в Белгородской области пострадала женщина

«В посёлке Новосадовый Белгородского района при падении обломков сбитого беспилотника пострадала женщина. По предварительным данным, она получила закрытую черепно-мозговую травму. Для обследования бригада скорой медицинской помощи доставляет её в городскую больницу номер два города Белгорода», — написал он в Telegram.