Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гладков: при атаке беспилотника в Белгородской области пострадала женщина

Гладков уточнил, что пострадавшую доставляют в городскую больницу Белгорода.

Источник: Аргументы и факты

Женщина получила травмы в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины в населённом пункте Новосадовый Белгородского района, проинформировал Вячеслав Гладков.

Губернатор Белгородской области уточнил, что пострадавшую доставляют в городскую больницу Белгорода, по словам Гладкова, речь идёт о закрытой черепно-мозговой травме.

«В посёлке Новосадовый Белгородского района при падении обломков сбитого беспилотника пострадала женщина. По предварительным данным, она получила закрытую черепно-мозговую травму. Для обследования бригада скорой медицинской помощи доставляет её в городскую больницу номер два города Белгорода», — написал он в Telegram.

Гладков рассказал, что после падения обломков беспилотника ВСУ загорелась кровля дома. Пожарные ликвидируют возгорание.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области водитель автобуса получил ранения из-за атаки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины.