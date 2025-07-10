Гладков: при атаке беспилотника в Белгородской области пострадала женщина

Женщина получила травмы в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины в населённом пункте Новосадовый Белгородского района, проинформировал Вячеслав Гладков.
Губернатор Белгородской области уточнил, что пострадавшую доставляют в городскую больницу Белгорода, по словам Гладкова, речь идёт о закрытой черепно-мозговой травме.
«В посёлке Новосадовый Белгородского района при падении обломков сбитого беспилотника пострадала женщина. По предварительным данным, она получила закрытую черепно-мозговую травму. Для обследования бригада скорой медицинской помощи доставляет её в городскую больницу номер два города Белгорода», — написал он в Telegram.
Гладков рассказал, что после падения обломков беспилотника ВСУ загорелась кровля дома. Пожарные ликвидируют возгорание.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области водитель автобуса получил ранения из-за атаки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины.