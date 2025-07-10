Франция и Британия примут беспрецедентный документ по ядерным арсеналам

«Великобритания и Франция подтвердят, что их ядерные арсеналы сохранят независимость, однако между странами будет возможно согласование действий. В документе, который планируется подписать в четверг, подчеркивается: несмотря на самостоятельность национальных средств сдерживания, предусматривается их координация, а также отмечается, что не существует такой чрезвычайной угрозы для Европы, которая бы не повлекла совместной реакции обеих держав», — говорится в сообщении.