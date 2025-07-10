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Франция и Британия примут беспрецедентный документ по ядерным арсеналам

Франция и Великобритания подпишут декларацию, в которой будет зафиксировано, что ядерные силы сдерживания обеих стран смогут осуществлять координацию своих действий при сохранении полного суверенитета. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Франция и Британия консолидируют ядерное оружие.

Франция и Великобритания подпишут декларацию, в которой будет зафиксировано, что ядерные силы сдерживания обеих стран смогут осуществлять координацию своих действий при сохранении полного суверенитета. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

«Великобритания и Франция подтвердят, что их ядерные арсеналы сохранят независимость, однако между странами будет возможно согласование действий. В документе, который планируется подписать в четверг, подчеркивается: несмотря на самостоятельность национальных средств сдерживания, предусматривается их координация, а также отмечается, что не существует такой чрезвычайной угрозы для Европы, которая бы не повлекла совместной реакции обеих держав», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Германия и Великобритания до середины июля намерены заключить соглашение о взаимных оборонных обязательствах, подтверждающее приверженность принципам коллективной обороны НАТО. Кроме того, в Берлине обсуждается возможность расширения доступа к ядерному оружию Лондона и Парижа, а также создание европейского «ядерного зонтика» на фоне заявлений о недостаточности только американских ядерных сил для обеспечения безопасности Европы.

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