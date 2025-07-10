В США рассказали о судьбе снарядов для Украины

«Чиновники, говорившие на условиях анонимности, сообщили, что Украина теперь получает 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и ракеты GMLRS (мобильная реактивная артиллерия). Они не уточнили, сколько именно оружия было отправлено и была ли поставка полностью выполнена. Также неясно, означает ли новая поставка какие-либо изменения в политике администрации», — приводит слова собеседников агентство Reuters.