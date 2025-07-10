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В США рассказали о судьбе снарядов для Украины

Американские военные начали поставки 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и мобильных ракетных установок GMLRS на Украину. Об этом сообщает Reuters.

США возобновили поставки снарядов Украине.

Американские военные начали поставки 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и мобильных ракетных установок GMLRS на Украину. Об этом сообщает Reuters.

«Чиновники, говорившие на условиях анонимности, сообщили, что Украина теперь получает 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и ракеты GMLRS (мобильная реактивная артиллерия). Они не уточнили, сколько именно оружия было отправлено и была ли поставка полностью выполнена. Также неясно, означает ли новая поставка какие-либо изменения в политике администрации», — приводит слова собеседников агентство Reuters.

Ранее, в начале июня, Министерство обороны США уже приостанавливало поставки некоторых видов вооружений Украине из-за снижения собственных запасов, о чем сообщало издание Politico. Тогда речь шла о ракетах для ПВО и высокоточных боеприпасах, а решение было принято после проверки складов и выявления дефицита. Новые поставки артиллерийских снарядов и ракет GMLRS свидетельствуют о частичном возобновлении военной помощи.