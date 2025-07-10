В США выросло число жертв масштабного наводнения в Техасе

Число жертв наводнений в штате Техас (США) возросло до 119 человек. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на данные властей штата.
Издание отмечает, что еще 173 человека продолжают числиться пропавшими без вести.
«Разрушительное наводнение, обрушившееся на Техас почти неделю назад, унесло жизни по меньшей мере 119 человек по всему штату, также по всему штату пропавшими без вести числятся 173 человека», — говорится в материале газеты.
Наибольшее число погибших приходится на округ Керр (95 человек). Там же 161 человек числятся пропавшими без вести.
Ранее Трампу пришлось отбиваться от обвинений в техасском катастрофическом наводнении.