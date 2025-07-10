В России назвали Трампа популистом

«Заявления Трампа о продолжении военной поддержки Украины носят полупопулистский-полувынужденный характер. Учитывая, что глава Белого дома подвергается достаточно сильной критике как внутри США, так и в Европейском союзе и в НАТО, очевидно, что так или иначе ему надо как-то реагировать», — пояснил Коротченко в беседе с ТАСС. Он добавил, что недавний разговор Трампа с Владимиром Зеленским и встреча главы киевского режима с американским спецпосланником Китом Келлогом требуют «соблюдения определенного ритуала».