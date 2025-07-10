Дуда пригрозил закрыть ключевой аэропорт для поставок вооружения на Украину

По словам президента, страны НАТО и Украина ошибочно считают, что хаб в Жешуве и польские дороги находятся в их распоряжении: «Простите, это не их. Это наше. В связи с этим, если кому-то что-то не нравится, то мы его закрываем и до свиданья. У нас ремонт», — приводит слова Дуды агентство РИА Новости.