Сенат США может принять закон о санкциях против России к августу

Как сообщало URA.RU ранее, рассмотрение законопроекта о введении новых санкций против России было отложено Сенатом США до июля 2025 года из-за эскалации на Ближнем Востоке и работы над налоговой реформой. Документ предусматривает ограничения для ключевых российских чиновников и секторов экономики, однако администрация Трампа стремится смягчить его и пока не заняла окончательную позицию, ожидая одобрения Конгресса.