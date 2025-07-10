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В Подмосковье трехлетний ребенок закрылся в квартире и вышел на карниз балкона

В поселке Серебряный Пруд Московской области спасатели успешно сняли трехлетнего мальчика с карниза пятого этажа. Об этом в сообщили в среду, 9 июля, в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

В поселке Серебряный Пруд Московской области спасатели успешно сняли трехлетнего мальчика с карниза пятого этажа. Об этом в сообщили в среду, 9 июля, в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

Родители ненадолго вышли из квартиры, а ребенок закрыл дверь на задвижку. Пока спасатели пытались открыть дверь, мальчик вышел на балкон, перелез через парапет и оказался на карнизе.

Очевидцы оперативно сообщили спасателям и подготовили одеяло на случай падения. Спасатели быстро вскрыли дверь и благополучно вернули ребенка родителям.

— ВАЖНО: не оставляйте детей без присмотра — их безопасность в ваших руках, — предупредили в Telegram-канале ведомства.

9 июня огнеборцы спасли семилетнего ребенка из загоревшийся квартиры на седьмом этаже в доме на Гжатской улице на западе Москвы.