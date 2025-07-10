В Киеве и Черновцах на фоне тревоги с воздуха прогремели взрывы

Взрывы произошли в украинской столице, информирует телеканал «Общественное».
«В Киеве слышны взрывы», — рассказали украинские журналисты.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве, звучит тревога с воздуха.
Кроме того, украинские средства массовой информации сообщили о взрывах в городе Черновцы. В Черновицкой области Украины объявлена воздушная тревога.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось, что атака сотен «Гераней» ужаснула не только Киев, но и Варшаву. В частности, в ночь на среду ВС РФ нанесли массированный и сверхточный удар по военным объектам на территории города Луцка.