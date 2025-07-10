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В Киеве и Черновцах на фоне тревоги с воздуха прогремели взрывы

В Киевской и Черновицкой области Украины звучит воздушная тревога.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в украинской столице, информирует телеканал «Общественное».

«В Киеве слышны взрывы», — рассказали украинские журналисты.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве, звучит тревога с воздуха.

Кроме того, украинские средства массовой информации сообщили о взрывах в городе Черновцы. В Черновицкой области Украины объявлена воздушная тревога.

Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что атака сотен «Гераней» ужаснула не только Киев, но и Варшаву. В частности, в ночь на среду ВС РФ нанесли массированный и сверхточный удар по военным объектам на территории города Луцка.