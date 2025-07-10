ФСБ пресекла изготовление самодельных бомб в Биробиджане

Согласно заявлению ведомства, подозреваемые не только изготовили устройства, но и тестировали их на пустырях города, а затем публиковали видео испытаний в закрытой группе мессенджера. В ходе обыска по месту жительства одного из фигурантов были изъяты компоненты для изготовления взрывчатки, включая пиротехнический детонатор и пульт дистанционного управления.