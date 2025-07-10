Ричмонд
+31°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ пресекла изготовление самодельных бомб в Биробиджане

ФСБ России пресекла деятельность двух жителей Биробиджана, подозреваемых в незаконном изготовлении взрывных устройств.

ФСБ России пресекла деятельность двух жителей Биробиджана, подозреваемых в незаконном изготовлении взрывных устройств. Как сообщает пресс-служба УФСБ по Еврейской автономной области, мужчины, обладая соответствующими знаниями, создали четыре самодельных взрывных устройства из хулиганских побуждений.

Согласно заявлению ведомства, подозреваемые не только изготовили устройства, но и тестировали их на пустырях города, а затем публиковали видео испытаний в закрытой группе мессенджера. В ходе обыска по месту жительства одного из фигурантов были изъяты компоненты для изготовления взрывчатки, включая пиротехнический детонатор и пульт дистанционного управления.

В отношении обоих участников группы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору). На время следствия им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что при обысках в МХАТ им. М. Горького и у его директора Кехмана изъяли документацию.