США вводят пошлины в 30% на все товары из Шри-Ланки

Ранее США уже объявили о введении с 1 августа 2025 года 50-процентных пошлин на импорт товаров из Бразилии, а также уведомили двенадцать других стран, включая Японию, Южную Корею, Казахстан и Малайзию, о новых пошлинах в размере от 25% до 40%. Американские власти подчеркивали, что такие меры возможны в случае отсутствия прогресса в торговых переговорах с партнерами.