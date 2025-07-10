В Иркутске оперативники проверили 260 иностранцев на соблюдение законодательства

За один вечер в Иркутске, правоохранители смогли проверить 260 иностранцев на соблюдение миграционного законодательства. Рейды прошли в Ленинском и Кировском округах. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по региону, оперативники зарегистрировали 27 человек, которые проживают в России с нарушением режима пребывания.