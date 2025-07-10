Трамп введет санкции против РФ при одном условии

Трамп пожелал больше полномочий для воздействия санкциями.
Президент США Дональд Трамп готов одобрить законопроект об ужесточении санкций против России только при условии расширения своих полномочий по их отмене. Об этом сообщают западные СМИ.
«Вашингтон хочет, чтобы изменения укрепили полномочия президента в вопросе отмены пошлин таким образом, чтобы у Конгресса не было возможности помешать Трампу в случае, если он решит прекратить действие санкций», — пишет Politico. По данным издания, в текущей редакции соответствующего законопроекта президенту, в частности, предоставляется возможность отменять на срок до 180 дней действие 500-процентных пошлин в отношении государств, приобретающих российские нефть и уран.
Как сообщало URA.RU ранее, Сенат США может утвердить новый законопроект о санкциях против России до 1 августа 2025 года. По словам лидера республиканского большинства в верхней палате Конгресса Джона Тьюна, между американскими политическими силами достигнут «значительный прогресс» в отношении нового проекта антироссийских ограничений. Их принятие усилит позиции президента США, подчеркнул политик.