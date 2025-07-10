Ричмонд
+31°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп введет санкции против РФ при одном условии

Президент США Дональд Трамп готов одобрить законопроект об ужесточении санкций против России только при условии расширения своих полномочий по их отмене. Об этом сообщают западные СМИ.

Трамп пожелал больше полномочий для воздействия санкциями.

Президент США Дональд Трамп готов одобрить законопроект об ужесточении санкций против России только при условии расширения своих полномочий по их отмене. Об этом сообщают западные СМИ.

«Вашингтон хочет, чтобы изменения укрепили полномочия президента в вопросе отмены пошлин таким образом, чтобы у Конгресса не было возможности помешать Трампу в случае, если он решит прекратить действие санкций», — пишет Politico. По данным издания, в текущей редакции соответствующего законопроекта президенту, в частности, предоставляется возможность отменять на срок до 180 дней действие 500-процентных пошлин в отношении государств, приобретающих российские нефть и уран.

Как сообщало URA.RU ранее, Сенат США может утвердить новый законопроект о санкциях против России до 1 августа 2025 года. По словам лидера республиканского большинства в верхней палате Конгресса Джона Тьюна, между американскими политическими силами достигнут «значительный прогресс» в отношении нового проекта антироссийских ограничений. Их принятие усилит позиции президента США, подчеркнул политик.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше