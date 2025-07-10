Трамп введет санкции против РФ при одном условии

«Вашингтон хочет, чтобы изменения укрепили полномочия президента в вопросе отмены пошлин таким образом, чтобы у Конгресса не было возможности помешать Трампу в случае, если он решит прекратить действие санкций», — пишет Politico. По данным издания, в текущей редакции соответствующего законопроекта президенту, в частности, предоставляется возможность отменять на срок до 180 дней действие 500-процентных пошлин в отношении государств, приобретающих российские нефть и уран.