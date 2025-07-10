«РВ»: массированная атака на Киев идёт со всех сторон

Беспилотные летательные аппараты и ракеты наносят удары по объектам в украинской столице, информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Стрельба и взрывы: массированная атака на Киев идёт со всех сторон. Киев под массированной атакой “Гераней” и ракет», — говорится в сообщении.
Военкоры уточнили, что, по данным мониторинговых ресурсов, в Киеве и Киевской области зафиксировано не менее 40 беспилотников.
По данным украинских средств массовой информации, в Киеве прогремели очередные взрывы. В украинской столице и Киевской области звучит воздушная тревога.
Телеканал «Общественное» подчеркнул, что речь идёт о серии мощных взрывов.
«В Киеве прогремела серия мощных взрывов», — рассказали украинские журналисты.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось, что в Киеве и Черновцах прогремели взрывы.