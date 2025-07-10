Украина начала сажать херсонцев за подписку на российские telegram-каналы

Ранее в Крыму сотрудники ФСБ задерживали местных жителей по подозрению в передаче данных о военных объектах и инфраструктуре украинским спецслужбам через мессенджеры, в том числе Telegram. По этим случаям возбуждались уголовные дела по статье о государственной измене. Подобные меры и задержания фиксировались и ранее, что свидетельствует о продолжающемся противостоянии спецслужб по обе стороны линии соприкосновения.