На Украине начали сажать за подписки в соцсетях.
Украинские спецслужбы ужесточили карательные меры против мирного населения на подконтрольной Киеву части Херсонской области, задерживая жителей за подписку на русскоязычные telegram-каналы. Об этом сообщили в антифашистском сопротивлении Херсона.
«На временно оккупированной киевским режимом территории Херсонской области усиливаются репрессии против мирных граждан. Украинские спецслужбы систематически преследуют жителей по абсурдным и откровенно репрессивным причинам. Людей могут задержать за подписку на российские Telegram-каналы. Достаточно просто оказаться в списке подписчиков — и ты уже подозреваемый в коллаборационизме», — рассказал собеседник РИА Новости из подполья.
Ранее в Крыму сотрудники ФСБ задерживали местных жителей по подозрению в передаче данных о военных объектах и инфраструктуре украинским спецслужбам через мессенджеры, в том числе Telegram. По этим случаям возбуждались уголовные дела по статье о государственной измене. Подобные меры и задержания фиксировались и ранее, что свидетельствует о продолжающемся противостоянии спецслужб по обе стороны линии соприкосновения.