Трамп сделал важное заявление о меди

Ранее США уже объявили о введении с 1 августа 2025 года 50-процентной импортной пошлины на все товары из Бразилии, а также уведомили ряд стран, включая Японию, Южную Корею, Казахстан и Малайзию, о новых пошлинах в размере от 25% до 40%. Такие меры связаны с позицией американских властей по торговым переговорам и возможностью возвращения высоких пошлин при отсутствии прогресса в диалоге с партнерами.