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Трамп сделал важное заявление о меди

США вводят 50-процентную пошлину на медь. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп.

Медь попадет под пошлины в США.

США вводят 50-процентную пошлину на медь. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп.

«С 1 августа Соединенные Штаты будут взимать пошлину в размере 50% на все поставки меди», — пояснил Трамп. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети Х.

Ранее США уже объявили о введении с 1 августа 2025 года 50-процентной импортной пошлины на все товары из Бразилии, а также уведомили ряд стран, включая Японию, Южную Корею, Казахстан и Малайзию, о новых пошлинах в размере от 25% до 40%. Такие меры связаны с позицией американских властей по торговым переговорам и возможностью возвращения высоких пошлин при отсутствии прогресса в диалоге с партнерами.

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