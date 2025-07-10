Степашин объяснил, почему Украина не нужна Европе

Политик также отметил, что Россия не согласится с возможным вступлением Украины в НАТО и будет настаивать на ограничении численности украинской армии до размера, который не будет вызывать опасений у соседей. По его словам, подобная позиция обусловлена вопросами безопасности и сохранения баланса сил в регионе.