ОПЕК отказала в аккредитации американским СМИ

Аккредитацию не получили Bloomberg, New York Times, Financial Times, Wall Street Journal и Reuters.
Организаторы международного семинара ОПЕК в Вене, проходящего 9 и 10 июля, отказали в аккредитации пяти крупным западным средствам массовой информации. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Организация стран — экспортеров нефти не предоставила аккредитацию Bloomberg, несмотря на неоднократную подачу заявок, и не дала никакого объяснения своему решению. New York Times, Financial Times, Wall Street Journal и Reuters также не вошли в список аккредитованных СМИ», — передает агентство.
В комментарии Bloomberg представитель агентства Reuters отметил, что редакция выступает против подобных ограничений доступа к освещению мероприятий ОПЕК. Представитель Bloomberg подчеркнул, что агентство считает важным присутствие журналистов ведущих мировых СМИ на мероприятиях организации для обеспечения прозрачности и объективности информации. Это уже не первый случай, когда западные издания сталкиваются с отказом в доступе к событиям ОПЕК: аналогичное решение принималось в отношении Bloomberg, Reuters и Wall Street Journal на прошлом семинаре организации в 2023 году.
Ранее ограничения на работу иностранных СМИ вводились и на государственном уровне: в июне 2025 года МИД России заблокировал доступ к сайтам 15 европейских изданий в ответ на санкции Евросоюза против восьми российских СМИ в рамках 16-го санкционного пакета. Тогда российская сторона заявила, что подобные меры являются ответом на ограничения ЕС и нарушают принципы свободы слова и доступа к информации.