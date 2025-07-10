ОПЕК отказала в аккредитации американским СМИ

В комментарии Bloomberg представитель агентства Reuters отметил, что редакция выступает против подобных ограничений доступа к освещению мероприятий ОПЕК. Представитель Bloomberg подчеркнул, что агентство считает важным присутствие журналистов ведущих мировых СМИ на мероприятиях организации для обеспечения прозрачности и объективности информации. Это уже не первый случай, когда западные издания сталкиваются с отказом в доступе к событиям ОПЕК: аналогичное решение принималось в отношении Bloomberg, Reuters и Wall Street Journal на прошлом семинаре организации в 2023 году.