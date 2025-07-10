Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорту Саратова

В аэропорту Саратова ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Временный запрет на работу аэропорта ввели в целях обеспечения безопасности полетов.
Минувшей ночью Росавиация вводила временные ограничения на полеты в аэропорту Калуги. Позднее их отменили.
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