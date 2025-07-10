Ричмонд
+23°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорту Саратова

В аэропорту Саратова ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В аэропорту Саратова ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Временный запрет на работу аэропорта ввели в целях обеспечения безопасности полетов.

Минувшей ночью Росавиация вводила временные ограничения на полеты в аэропорту Калуги. Позднее их отменили.

Читайте также: Названа дата возобновления прямых авиарейсов между Россией и Саудовской Аравией.