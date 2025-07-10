Москалькова: более 70 обращений бойцов СВО по демобилизации одобрено в 2025 году

Участник СВО с особыми семейным обстоятельствами может обратиться к командиру.
Аппарат уполномоченного по правам человека в России одобрил более 70 обращений по вопросу демобилизации военнослужащих из зоны проведения спецоперации с начала 2025 года. Об этом сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.
«Вот таких только в этом году положительных решений по нашим обращениям (по демобилизации, — прим. URA.RU) было более 70», — заявила Татьяна Москалькова в интервью агентству РИА Новости. По ее словам, количество обращений по вопросам демобилизации остается значительным, однако в ситуации постепенно наблюдаются «подвижки». Омбудсмен отметила, что на данный момент участник СВО с особыми семейными обстоятельствами может обратиться к командиру части.
Москалькова уточнила, что решения о демобилизации принимаются коллегиально на уровне воинских частей. Каждый случай рассматривается индивидуально, поскольку требует дифференцированного подхода с учетом всех обстоятельств.