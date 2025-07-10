Shot: Мощный ливень оставил Читу без света и транспорта

Из-за обесточенных светофоров на дорогах образовались пробки. Водители жалуются на огромные лужи, из-за которых приходится передвигаться с трудом, теряя номера и запчасти. В одном из микрорайонов автомобиль чуть не провалился под землю. Подтоплены дворы и улицы. По прогнозам синоптиков, дожди в Чите продолжатся, сообщил Telegram-канал Shot.