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Женщина выпала за борт прогулочного катера в Амурском заливе — идут поиски

Спасатели прочёсывают территорию в бухте Филипповского.

Источник: PrimaMedia.ru

Утром в среду, 9 июля, в районе бухты Филипповского Амурского залива во время прогулки на катере за борт выпала 42-летняя женщина, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморью.

К месту происшествия незамедлительно прибыли спасательные службы МЧС России, которые начали поисковую операцию. Несмотря на проведённые мероприятия, обнаружить пропавшую пока не удалось. Поиски продолжаются.

Напомним, на прошлых выходных в районе бухты Аякс на острове Русский во Владивостоке в воде было обнаружено тело 49-летнего мужчины.