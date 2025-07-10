Женщина выпала за борт прогулочного катера в Амурском заливе — идут поиски

Утром в среду, 9 июля, в районе бухты Филипповского Амурского залива во время прогулки на катере за борт выпала 42-летняя женщина, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморью.
К месту происшествия незамедлительно прибыли спасательные службы МЧС России, которые начали поисковую операцию. Несмотря на проведённые мероприятия, обнаружить пропавшую пока не удалось. Поиски продолжаются.
Напомним, на прошлых выходных в районе бухты Аякс на острове Русский во Владивостоке в воде было обнаружено тело 49-летнего мужчины.