В Киеве в четвёртый раз за ночь прогремели взрывы

В украинской столице в четвёртый раз за ночь произошли взрывы, информируют местные СМИ.
Напомним, о серии мощных взрывов в Киеве сообщили украинские средства массовой информации.
В городе несколько часов звучит воздушная тревога. Кроме того, сирены включены в Киевской области.
Ранее военкоры сообщили, что беспилотные летательные аппараты и ракеты наносят удары по объектам в Киеве. По данным мониторинговых ресурсов, в украинской столице и Киевской области зафиксировано было не менее 40 беспилотников.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
В ночь на пятницу ВС РФ нанесли по украинской столице один из масштабных ударов. Киев затянуло чёрным дымом.