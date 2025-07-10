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В Киеве в четвёртый раз за ночь прогремели взрывы

В украинской столице несколько часов звучит воздушная тревога.

В украинской столице в четвёртый раз за ночь произошли взрывы, информируют местные СМИ.

Напомним, о серии мощных взрывов в Киеве сообщили украинские средства массовой информации.

В городе несколько часов звучит воздушная тревога. Кроме того, сирены включены в Киевской области.

Ранее военкоры сообщили, что беспилотные летательные аппараты и ракеты наносят удары по объектам в Киеве. По данным мониторинговых ресурсов, в украинской столице и Киевской области зафиксировано было не менее 40 беспилотников.

Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

В ночь на пятницу ВС РФ нанесли по украинской столице один из масштабных ударов. Киев затянуло чёрным дымом.