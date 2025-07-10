Инструкция для заключения контракта «добровольцами» весит на сайте МИД Финляндии, заявили РИА Новости.
Инструкции для участия в вооруженном конфликте со стороны Украины уже с февраля висят на официальном сайте МИД Финляндии. Об этом пишет РИА Новости.
«Публикация была сделана в феврале этого года. Инструкции озаглавлены как “Информация для добровольцев”. “Добровольцами” финские власти называют наемников, которые участвуют в конфликте на Украине на стороне ВСУ», — написано в материале.
Отмечается, что в инструкциях указано, что Финляндия не собирается оказывать помощь раненным наемникам в лечении и эвакуации. Помимо этого, досрочно разорвать контракт с ВСУ почти невозможно.