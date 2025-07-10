Российские саперы обнаружили новые преступления ВСУ в Курской области.
Саперы ВС РФ обнаружили заминированную игрушку в виде плюшевого медвежонка, оставленную украинскими военными при отступлении с территории Курской области. Об этом сообщил командир саперной роты с позывным Ишим.
«Вот самые элементарные вещи. Детские вещи. Подло минируют. Установили взрывное устройство… Все это, уходя с позиций, противник минирует», — заявил Ишим в беседе с РИА Новости.
Военные следственные органы СК России продолжают фиксировать и расследовать преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и других приграничных регионах страны. Ранее президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны поручил задокументировать все преступления киевского режима на российской территории и привлечь виновных к ответственности.
Операция по освобождению Курской области от украинских боевиков завершилась 26 апреля. Тогда начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту о завершении операции, последним освобожденным населенным пунктом стало село Горналь.