Военные следственные органы СК России продолжают фиксировать и расследовать преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и других приграничных регионах страны. Ранее президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны поручил задокументировать все преступления киевского режима на российской территории и привлечь виновных к ответственности.