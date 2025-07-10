Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские саперы рассказали о гнусных поступках ВСУ при отступлении из Курской области

Саперы ВС РФ обнаружили заминированную игрушку в виде плюшевого медвежонка, оставленную украинскими военными при отступлении с территории Курской области. Об этом сообщил командир саперной роты с позывным Ишим.

Российские саперы обнаружили новые преступления ВСУ в Курской области.

Саперы ВС РФ обнаружили заминированную игрушку в виде плюшевого медвежонка, оставленную украинскими военными при отступлении с территории Курской области. Об этом сообщил командир саперной роты с позывным Ишим.

«Вот самые элементарные вещи. Детские вещи. Подло минируют. Установили взрывное устройство… Все это, уходя с позиций, противник минирует», — заявил Ишим в беседе с РИА Новости.

Военные следственные органы СК России продолжают фиксировать и расследовать преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и других приграничных регионах страны. Ранее президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны поручил задокументировать все преступления киевского режима на российской территории и привлечь виновных к ответственности.

Операция по освобождению Курской области от украинских боевиков завершилась 26 апреля. Тогда начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту о завершении операции, последним освобожденным населенным пунктом стало село Горналь.