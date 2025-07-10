В ДТП с автобусом в Омской области пострадал 4-летний ребенок и еще 3 взрослых

В момент аварии в салоне общественного транспорта находились десять человек. В результате столкновения пострадали оба водителя и четверо пассажиров автобуса, среди которых оказался четырехлетний ребенок. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения города с травмами различной степени тяжести.