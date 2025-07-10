Ричмонд
+22°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ДТП с автобусом в Омской области пострадал 4-летний ребенок и еще 3 взрослых

ДТП произошло на Исилькульском тракте неподалеку от остановки «Сады».

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Омска обнародовала подробности серьезного ДТП, которое произошло накануне в районе 17:40 на Исилькульском тракте, неподалеку от остановки «Сады». По предварительным данным, водитель грузовика марки Scania с полуприцепом потерял управление на скользкой дороге и столкнулся с рейсовым автобусом ПАЗ маршрута № 125, двигавшимся во встречном направлении.

В момент аварии в салоне общественного транспорта находились десять человек. В результате столкновения пострадали оба водителя и четверо пассажиров автобуса, среди которых оказался четырехлетний ребенок. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения города с травмами различной степени тяжести.

Прокуратура города Омска взяла ход проверки данного инцидента под особый контроль. Окончательная правовая оценка действиям участников ДТП будет дана по результатам проведения служебной проверки.