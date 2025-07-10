В ДТП с автобусом в Омской области пострадал 4-летний ребенок и еще 3 взрослых

Прокуратура Омска обнародовала подробности серьезного ДТП, которое произошло накануне в районе 17:40 на Исилькульском тракте, неподалеку от остановки «Сады». По предварительным данным, водитель грузовика марки Scania с полуприцепом потерял управление на скользкой дороге и столкнулся с рейсовым автобусом ПАЗ маршрута № 125, двигавшимся во встречном направлении.
В момент аварии в салоне общественного транспорта находились десять человек. В результате столкновения пострадали оба водителя и четверо пассажиров автобуса, среди которых оказался четырехлетний ребенок. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения города с травмами различной степени тяжести.
Прокуратура города Омска взяла ход проверки данного инцидента под особый контроль. Окончательная правовая оценка действиям участников ДТП будет дана по результатам проведения служебной проверки.