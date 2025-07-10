«Единственный наследник наш»: Дядя погибшего 5-летнего Толи из Курска расплакался, узнав о трагедии

«Это единственный был наследник наш. Ох, господи», — сказал мужчина в беседе с RT.
Дядя Толи узнал о гибели ребёнка от журналистов. Мужчина не смог сдержать слёз. По его словам, мать погибшего мальчика — художница. Во время атаки ВСУ на городской пляж вечером 8 июля она получила ожоги рук и пока не выходит на связь с родственниками. Толя был её единственным сыном.
Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил, что мальчик, пострадавший при ударе украинских войск по пляжу в Курске, скончался во время транспортировки в московскую больницу. У ребёнка было более 30% ожогов тела. При атаке ВСУ малыш закрыл собой маму.