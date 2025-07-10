Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Единственный наследник наш»: Дядя погибшего 5-летнего Толи из Курска расплакался, узнав о трагедии

Пятилетний мальчик Толя, который погиб в результате атаки украинских боевиков на пляж в Курске, был единственным ребёнком в семье. Об этом рассказал его дядя.

Источник: Life.ru

«Это единственный был наследник наш. Ох, господи», — сказал мужчина в беседе с RT.

Дядя Толи узнал о гибели ребёнка от журналистов. Мужчина не смог сдержать слёз. По его словам, мать погибшего мальчика — художница. Во время атаки ВСУ на городской пляж вечером 8 июля она получила ожоги рук и пока не выходит на связь с родственниками. Толя был её единственным сыном.

Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил, что мальчик, пострадавший при ударе украинских войск по пляжу в Курске, скончался во время транспортировки в московскую больницу. У ребёнка было более 30% ожогов тела. При атаке ВСУ малыш закрыл собой маму.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше