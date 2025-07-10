Стал известен новый глава NASA

Ранее комитет Сената по коммерции, науке и транспорту рекомендовал утвердить космического туриста и миллиардера Джареда Айзекмана на должность главы NASA, однако президент отозвал его кандидатуру. По данным американских СМИ, Айзекман считался близким к предпринимателю Илону Маску, который после ухода с поста главы DOGE вступил с Трампом в перепалку в соцсетях, а в настоящее время планирует создать собственную партию. По утверждению Трампа, Маск предлагал ему назначить главой NASA своего друга, не уточнив его имени.