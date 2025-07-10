В Красноярском крае в ДТП погиб подросток

«По предварительным данным, около 18:00 (14:00 мск) 9 июля находящийся в состоянии алкогольного опьянения и не имеющий права управления транспортным средством 16-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115, двигаясь по автодороге из села Алтат в направлении города Назарово, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия 16-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия. Водитель и еще трое несовершеннолетних с травмами доставлены в больницу, им оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.