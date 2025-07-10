Мошенник из Хабаровска выдавал себя за сотрудника спецслужбы и требовал деньги

В Хабаровске мужчина придумал способ заработать на доверии. Он рассказывал, что работает в силовом ведомстве и может «решить вопрос» за деньги. Сотрудники ФСБ остановили эту схему.
УФСБ России по Хабаровскому краю пресекла деятельность жителя краевого центра, причастного к мошенничеству. Хабаровчанин представлялся начальником оперативного отдела.
«Он пообещал местной жительнице помощь в получении водительского удостоверения. За “услугу” потребовал 60 тысяч рублей. Передача денег должна была пройти лично. В этот момент он и был задержан сотрудниками ФСБ», — рассказали в транспортной полиции.
Материалы были переданы в военный следственный отдел Следственного комитета РФ по Хабаровскому гарнизону. Там открыто уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество с использованием обмана и корыстного мотива».