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Мошенник из Хабаровска выдавал себя за сотрудника спецслужбы и требовал деньги

Мужчину задержали при передаче 60 тысяч рублей за обещание помочь с водительским удостоверением.

Источник: Соцсети

В Хабаровске мужчина придумал способ заработать на доверии. Он рассказывал, что работает в силовом ведомстве и может «решить вопрос» за деньги. Сотрудники ФСБ остановили эту схему.

УФСБ России по Хабаровскому краю пресекла деятельность жителя краевого центра, причастного к мошенничеству. Хабаровчанин представлялся начальником оперативного отдела.

«Он пообещал местной жительнице помощь в получении водительского удостоверения. За “услугу” потребовал 60 тысяч рублей. Передача денег должна была пройти лично. В этот момент он и был задержан сотрудниками ФСБ», — рассказали в транспортной полиции.

Материалы были переданы в военный следственный отдел Следственного комитета РФ по Хабаровскому гарнизону. Там открыто уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество с использованием обмана и корыстного мотива».