Мошенник из Хабаровска выдавал себя за сотрудника спецслужбы и требовал деньги

«Он пообещал местной жительнице помощь в получении водительского удостоверения. За “услугу” потребовал 60 тысяч рублей. Передача денег должна была пройти лично. В этот момент он и был задержан сотрудниками ФСБ», — рассказали в транспортной полиции.