В Омске изъято 145 единиц мототехники после серии ДТП с участием детей

Сотрудники Омской таможни арестовали 145 единиц мототехники иностранного производства, ввезенной на территорию России без необходимого декларирования. Данная операция проведена по результатам проверки, инициированной Госавтоинспекцией после роста числа дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних водителей.
По данным ГИБДД, с начала летнего сезона в регионе зарегистрировано 19 случаев травмирования детей, управлявших мототранспортом. Проверка показала, что большинство мотоциклов, мопедов и питбайков, приобретенных родителями для своих детей, были завезены из-за рубежа нелегально и не имеют соответствующей документации.
В ходе рейдов правоохранители осмотрели две торговые точки, специализирующиеся на продаже мототехники. Были выявлены питбайки, скутеры, мопеды, мотоциклы, квадроциклы, электровелосипеды и снегоболотоходы, реализуемые без таможенного оформления. Владельцы торговых точек не смогли предоставить документы, подтверждающие законность ввоза и продажи данной продукции.
Госавтоинспекция Омской области обращается к родителям с настоятельной рекомендацией тщательно подходить к выбору мототехники для детей. Специалисты подчеркивают, что нелегальные транспортные средства часто не соответствуют требованиям безопасности, что ставит под угрозу жизнь и здоровье юных водителей.
В настоящее время вся изъятая техника находится под арестом до выяснения всех обстоятельств дела. Таможенные органы продолжают расследование по фактам незаконного ввоза товаров на территорию региона.
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