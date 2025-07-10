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В Омске изъято 145 единиц мототехники после серии ДТП с участием детей

С начала летнего сезона в регионе зарегистрировано 19 случаев травмирования детей, управляющих мототранспортом.

Сотрудники Омской таможни арестовали 145 единиц мототехники иностранного производства, ввезенной на территорию России без необходимого декларирования. Данная операция проведена по результатам проверки, инициированной Госавтоинспекцией после роста числа дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних водителей.

По данным ГИБДД, с начала летнего сезона в регионе зарегистрировано 19 случаев травмирования детей, управлявших мототранспортом. Проверка показала, что большинство мотоциклов, мопедов и питбайков, приобретенных родителями для своих детей, были завезены из-за рубежа нелегально и не имеют соответствующей документации.

В ходе рейдов правоохранители осмотрели две торговые точки, специализирующиеся на продаже мототехники. Были выявлены питбайки, скутеры, мопеды, мотоциклы, квадроциклы, электровелосипеды и снегоболотоходы, реализуемые без таможенного оформления. Владельцы торговых точек не смогли предоставить документы, подтверждающие законность ввоза и продажи данной продукции.

Госавтоинспекция Омской области обращается к родителям с настоятельной рекомендацией тщательно подходить к выбору мототехники для детей. Специалисты подчеркивают, что нелегальные транспортные средства часто не соответствуют требованиям безопасности, что ставит под угрозу жизнь и здоровье юных водителей.

В настоящее время вся изъятая техника находится под арестом до выяснения всех обстоятельств дела. Таможенные органы продолжают расследование по фактам незаконного ввоза товаров на территорию региона.

Ранее мы рассказывали о том, какие опасности могут подстерегать детей на дороге.