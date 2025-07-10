В Омске изъято 145 единиц мототехники после серии ДТП с участием детей

По данным ГИБДД, с начала летнего сезона в регионе зарегистрировано 19 случаев травмирования детей, управлявших мототранспортом. Проверка показала, что большинство мотоциклов, мопедов и питбайков, приобретенных родителями для своих детей, были завезены из-за рубежа нелегально и не имеют соответствующей документации.